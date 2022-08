Το πρωτόκολλο κορονοϊού για τη σεζόν του 2022-23 θα έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο.

NBA’s Health and Safety COVID-19 Protocols for 2022-23 season, per sources:



- Once-weekly surveillance testing for unvaccinated players

- Vaccinated players only test when symptomatic

- Isolation immediately upon positive test

- Face masks not required