Οι Μιλγουόκι Μπακς θα κάνουν πρεμιέρα στο ΝΒΑ της σεζόν 2022-23 στις 20 Οκτωβρίου κόντρα στους Σίξερς εκτός έδρας.

Μετά την γνωστοποίηση της «Christmas Day» όπου οι Μιλγουόκι Μπακς θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν... ρεβάνς από τους Μπόστον Σέλτικς για τους χαμένους ημιτελικούς της Ανατολής, έγινε γνωστή και η πρεμιέρα των «Ελαφιών» στο νέο πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Τσαράνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς θα ταξιδέψουν στη Φιλαντέλφεια όπου στις 20 Οκτωβρίου θα φιλοξενηθούν από τους Σίξερς των Τζοέλ Εμπίντ και Τζέιμς Χάρντεν.

Το... rematch των τελικών της Ανατολής θα γίνει μία ημέρα αργότερα στο Μαϊάμι, όπου οι Χιτ θα... επιζητήσουν την δική τους ρεβάνς από τους Μπόστον Σέλτικς.

