Επιστροφή στα παλιά για τους Μιλγουόκι Μπακς που δημοσίευσαν στα social media την vintage μωβ φανέλα τους για τη σεζόν 2022-23.

Το παλιό δε βγαίνει ποτέ από τη μόδα. Αυτό είναι το μότο των Μιλγουόκι Μπακς που λανσάρουν τη μωβ φανέλα τους με τις πράσινες πινελιές στο σορτσάκι, η οποία φέρνει... θύμησες.

Το μωβ είναι χρώμα το οποίο τα «ελάφια» φορούσαν από το 1994 έως το 2006 και η επιστροφή φέρνει μνήμες από το παρελθόν, όπως αυτήν του 2001 όταν με μπροστάρη τον Ρέι Άλεν έφτασαν ως τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο... νέος Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ωραίος και περιμένει να φορέσει τα μωβ του για να διεκδικήσει άλλο ένα δαχτυλίδι.

