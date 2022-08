Τζόρνταν vs ΛεΜπρόν: Στο 24-11 το ρεκόρ του «Air» σε τελικούς, 22-33 ο «Βασιλιάς»

To Basketball Forever έκανε σύγκριση του Μάικλ Τζόρνταν με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετρώντας τα ρεκόρ τους στους τελικούς.

Ο κόσμος λατρεύει να συγκρίνει τον Μάικλ Τζόρνταν και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και το δίλημμα παραμένει... καυτό. Το Basketball Forever θέλησε να βάλει στη ζυγαριά τους δύο παίκτες και μέτρησε τα ρεκόρ τους στους τελικούς του ΝΒΑ.

Εκεί ο θρύλος των Μπουλς μετρά 24 νίκες και 11 ήττες, ενώ ο Βασιλιάς έχει 22 νίκες και 33 ήττες. Το τρελό είναι πως ο Τζόρνταν ξεπερνά τον ΛεΜπρόν, παρόλο που έχει παρουσιαστεί σε τελικούς τέσσερις φορές λιγότερες.

Άλλωστε ο Τζόρνταν δεν έχει χάσει ποτέ το πρωτάθλημα όταν βρέθηκαν στα NBA Finals, μετρώντας 6 κατακτήσεις σε 6 παρουσίες του στους τελικούς. Από την άλλη ο LBJ έχει κατακτήσει τέσσερις τίτλους, ενώ έχει χάσει 6 φορές σε τελικούς. Ένα debate που πάντα θα είναι επίκαιρο και θα βάζει αρκετό κόσμο να... τσακώνεται για δύο τεράστιους παίκτες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν και με το παραπάνω το άθλημα του μπάσκετ και την κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

O τίτλος του GOAT παραμένει αγαπημένο θέμα στην... πιάτσα του ΝΒΑ και οι Τζόρνταν και ΛεΜπρόν έχουν την τιμητική τους σε αυτές τις συζητήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ.

MJ has more wins than LeBron in the Finals, despite appearing four less times! pic.twitter.com/wtXz0BqPLT