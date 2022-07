Κάρι για το μέλλον του στους Γουόριορς: «Δεν θέλω να φύγω ποτέ» (vid)

Ο Στεφ Κάρι μιλώντας για τους Γουόριορς και το δικό του μέλλον, δήλωσε... αιώνια πίστη ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ λέγοντας πως θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται με την φανέλα της.

Οι Γουόριορς μετρούν πλέον τέσσερα δαχτυλίδια σε οκτώ χρόνια, τα οποία είναι απόλυτα συνυφασμένα με τον σούπερ σταρ τους, Στεφ Κάρι. Ο άσος των «πολεμιστών» μέσα στα χρόνια έχει φροντίσει να δείξει την πίστη του στην ομάδα και στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του θέλησε να διώξει και την τελευταία αμφιβολία του πιο δύσπιστου!

Ο Κάρι μίλησε για την ζωή του στην Bay Area του Σαν Φρανσίσκο και το πώς βλέπει τον εαυτό του... κολλημένο στους Γουόριορς για το υπόλοιπο της καριέρας του. Μάλιστα, είπε πως θέλει να γίνει το μέρος το μοναδικό του σπίτι, ενώ οραματίζεται ήδη τις κινήσεις του μετά την απόσυρσή του.

«Βρίσκομαι εδώ 13 χρόνια. Το να πω ότι έχω παίξει όλη την καριέρα μου εδώ, 10 χρόνια στο Όκλαντ και τα τελευταία τρία χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο, ξέρω πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το μέρος.

“I don’t want to leave ever. I want this to be my one and only home” – Steph on the Bay Area 😊 pic.twitter.com/aWHLidy8b1