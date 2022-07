Τη φράση «Shut Up and Dribble» που του είχε απευθύνει η Λάουρα Ίνγκραχαμ θέλει να κατοχυρώσει για λογαριασμό της εταιρείας του ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Shut Up and Dribble». Αυτή είναι η φράση, της οποίας τα δικαιώματα θέλει να αποκτήσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και να την κατοχυρώσει για λογαριασμό της εταιρείας του «Uninterrupted, Inc». Όπως αναφέρει η USA Today, η φράση θα χρησιμοποιείται κυρίως σε ρούχα, γυαλιά, τσάντες, αθλητικό εξοπλισμό, με τον σταρ των Λέικερς να υποβάλλει αίτηση στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.

Η φράση φυσικά είχε γίνει γνωστή το 2018, όταν και ο η Λάουρα Ίνγκραχαμ, παρουσιάστρια του Fox News είχε απαντήσει στον ΛεΜπρόν για τις δημόσιες τοποθετήσεις του που αφορούσαν κοινωνικά προβλήματα όπως αυτό του ρατσισμού.

Η Ίνγκραχαμ τότε είχε μιλήσει για έναν άνθρωπο που πληρώνεται 100 εκατομμύρια τον χρόνο απλώς για να σκάει την μπάλα, αλλά το «Shut Up and Dribble» έγινε viral για τον ακριβώς αντίθετο λόγο, με αρκετούς από τους παίκτες του ΝΒΑ να στηρίζουν τον ΛεΜπρόν. Η δράση του άλλωστε σε εξωαγωνιστικά θέματα και τις φυλετικές διακρίσεις είναι γνωστή, με τον ίδιο να δηλώνει συνεχώς πως ποτέ δε θα «σκάσει για να ντριμπλάρει».

If you still haven’t figured out why the protesting is going on. Why we’re acting as we are is because we are simply F-N tired of this treatment right here! Can we break it down for you any simpler than this right here???? 🤦🏾‍♂️. And to my people don’t worry I won’t stop until I see https://t.co/e4pJ0PvwJj