Έτοιμος για τη σεζόν που μας έρχεται φαίνεται ο Τζίμι Μπάτλερ, με τον σταρ των Μαϊάμι Χιτ να περνάει το καλοκαίρι του με ατομικές προπονήσεις και να τα... στάζει από παντού.

Ο Τζίμι Μπάτλερ ετοιμάζεται πυρετωδώς ενόψει της νέας σεζόν, θέλοντας να κάνει το βήμα παραπάνω με το Μαϊάμι. Οι Χιτ μπορεί να σταμάτησαν στους τελικούς της περιφέρειας κόντρα στη Βοστώνη, αλλά ο Μπάτλερ σκοπεύει να τους επαναφέρει σε τροχιά τελικών.

Άλλωστε υπάρχει λόγος που η φανέλα του είναι τέταρτη σε πωλήσεις στην Ευρώπη, πάνω από αυτήν του Αντετοκούνμπο, αφού όπως φαίνεται και στις προπονήσεις την... ιδρώνει αρκετά.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο σταρ των Χιτ ήταν «άχαστος» από τα 7.25, σουτάροντας αδιάκοπα τρίποντα στο διχτάκι.

Jimmy Butler kept knocking literal back-to-back long bombs like it was nothing 👀



(via @Cbrickley603/ IG) pic.twitter.com/q9AjGCNSyY