Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκονται κοντά στο να αποκτήσουν τον Τζαμάικαλ Γκριν ο οποίος έκλεισε τη σεζόν στο Ντένβερ, αλλά έγινε trade κατά τη διάρκεια της offseason στην Οκλαχόμα.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι ο Τζαμάικαλ Γκριν, αφού θα συμφωνήσει για το buyout με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, θα υπογράψει με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. O φόργουορντ έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ για 8 σεζόν, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Σπερς, Γκρίζλις, Κλίπερς και Νάγκετς.

Ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ μέτρησε 6.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ ανά παιχνίδι με τους Νάγκετς φέτος, ο οποίος ωστόσο βρέθηκε στην Θάντερ ως αντάλλαγμα τη βραδιά του draft. Σε δύο σεζόν με το Franchise του Κολοράντο ο Γκριν συμμετείχε σε 125 ματς, με 13 από αυτά να έχει τον ρόλο του «πενταδάτου».

