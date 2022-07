Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν θέλησε να διαφημίσει ανταγωνιστική της δικής του αθλητικής εταιρείας και είπε να βάλει μονωτική.

Ως γνωστόν εδώ και χρόνια ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ένα από τα πρόσωπα της Nike και δεν διστάζει να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Ο παίκτης των λιμνάνθρωπων έκανε την επανεμφάνισή του στην Drew League στο πλευρό του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με τους δυο τους να συνδυάζονται για τους 72 από τους 104 πόντους της ομάδας τους και τον κόσμο να σχηματίζει ουρές για τον «βασιλιά».

O σταρ των Λέικερς αγωνίστηκε με λευκή εμφάνιση που είχε μαύρες λεπτομέρειες, όμως ο χορηγός ήταν η Adidas. Ο ΛεΜπρόν φυσικά συνργάζεται με τη Nike και θέλησε να κρύψει τον ανταγωνιστή της εταιρείας που συνεργάζεται, έτσι επέλεξε να βάλει μονωτική ταινία, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από πολλούς χρήστες του twitter και όχι.

.@KingJames taped over the Adidas logo on his Drew League jersey 👀 pic.twitter.com/n1n26gi79R