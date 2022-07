Ρέι Άλεν για ΛεΜπρόν: «Λέτε ότι είναι ο G.O.A.T, αλλά δεν είναι καν ο καλύτερος σε όλες τις κατηγορίες» (vid)

Ο Ρέι Άλεν δεν βάζει την... ταμπέλα του G.O.A.T στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και φροντίζει να εξηγήσει τον λόγο κάνοντας τρεις απλές ερωτήσεις.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ρέι Άλεν συνυπήρξαν στο στρατόπεδο των Μαιάμι Χιτ κατακτώντας την κορυφή του ΝΒΑ το 2013! Παρά το κοινό τους... δαχτυλίδι και την σχέση που έδειχναν να έχουν, ο Hall of Famer δεν θεωρεί πως ο «Βασιλιάς» μπορεί να... παρασημοφορηθεί με τον τίτλο του G.O.A.T.

Τί τον κάνει να το πιστεύει αυτό; Εξηγεί ο ίδιος σε σχετικό βίντεο που κάνει τον γύρω του κόσμου μέσω του TikTok. Ένας νεαρός μπασκετμπολίστας της Commonwealth Academy στο Rhode Island μπήκε στο... τριπάκι της σύγκρισης του Μάικλ Τζόρνταν και του ΛεΜπρόν Τζέιμς συνομιλώντας με τον Ρέι Άλεν.

«Μπορεί να σκοράρει και να πασάρει» είπε ο Ταϊρίκ Γουικς στον Άλεν με τον 46χρονο άλλοτε NBAer να απαντά... με ερωτήσεις.

«Είναι εξαιρετικός στις βολές; Είναι εξαιρετικός στα τρίποντα; Είναι εξαιρετικός στην ντρίπλα;» ρωτάει τον Γουίκς, ο οποίος απάντησε αρνητικά.

Με τον Άλεν να καταλήγει λέγοντας «Έτσι, λέτε ότι είναι ο G.O.A.T, αλλά δεν είναι καν ο καλύτερος σε όλες τις κατηγορίες. Ξανασκέψου το» και να φεύγει από το πλάνο!

Ray Allen explains why LeBron is not the G.O.A.T



(h/t @AhnFireDigital) pic.twitter.com/GJRZwAqcHv