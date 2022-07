Ο Ντελόντε Γουέστ συνεχίζει να παλεύει με τους δικούς του δαίμονες, σοκάροντας για ακόμα μία φορά με όσα είπε σε έναν περαστικό που έσπευσε να τον βοηθήσει.

Ο Ντελόντε Γουέστ συγκλονίζει ξανά με όσα είχε να πει αυτήν τη φορά σε περαστικό. Ο πρώην συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Κλίβελαντ είναι γνωστό πως έχει περάσει αρκετές δυσκολίες μετά το τέλος της καριέρας του.

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που τον είχαν δει ρακένδυτο στην πόλη της Βιρτζίνια. Αυτήν τη φορά ένας περαστικός τον αναγνώρισε και έσπευσε να τον βοηθήσει, με εκείνον να δίνει μία απάντηση που σοκάρει, ενθυμούμενος πως ο ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν τον είχε στείλει σε μία κλινική αποτοξίνωσης.

«Χάνω το μυαλό μου, ευτυχώς σταματήσατε. Μερικές φορές ξεχνάω ακόμα και ότι έπαιξα μπάσκετ» λέει ο Γουέστ, που συνεχίζει αναφέροντας ότι «ο Θεός ξέρει καλά τι κάνει. Αν όσα είχαν συμβεί γινόταν διαφορετικά, τότε δε θα μιλούσαμε αυτήν τη στιγμή».

I hope Delonte West gets more help with his Mental Health struggles… 🙏🙏



