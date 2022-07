ΛεΜπρόν: Πετάχτηκε από την καρέκλα του για να σηκώσει τον γιο του Πίπεν (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δίνει το καλό παράδειγμα του ηγέτη στους Λέικερς και στο Summer League.

Oι Λέικερς ηττήθηκαν από τους Σανς για το Summer League, με αρκετούς παίκτες να παίρνουν τις ευκαιρίες τους. Από την πλευρά των λιμνάνθρωπων ένας από αυτούς είναι και ο γιος του Σκότι Πίπεν.

Το καμάρι του θρύλου των Λέικερς σε μια προσπάθεια να σκοράρει βγήκε έξω από τα όρια του γηπέδου και έπεσε στο παρκέ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που βρισκόταν στα courtseat αμέσως σηκώθηκε από τη θέση του και πήγε να βοηθήσει τον Πίπεν να σηκωθεί, μια κίνηση που δεν έμεινε ασχολίαστη από τη δημοσιογράφο που έκανε την περιγραφή του ματς.

.@kingjames helping up Scotty Pippen Jr after the and-1 😤



(via @NBATV)pic.twitter.com/9OXOYgu6cR