Ο Κέιλεμπ Μάρτιν υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο στους Μαϊάμι Χιτ και θα έχει λαμβάνειν 20.5 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στο Μαϊάμι θα παραμείνει για την επόμενη τριετία ο Κέιλεμπ Μάρτιν. Ο φόργουορντ των Χιτ έκανε καλή σεζόν με 9.2 πόντους και 3.8 ριμπάουντ σε 23 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 60 συμμετοχές και την εξαργυρώνει με ένα νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και αξίας 20.5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Ο Μάρτιν είχε ρόλο ερχόμενος από τον πάγκο, όμως μετά τη μετακόμιση του Τάκερ στους 76ers αναμένεται να διεκδικήσει ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

