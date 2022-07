Στους Νιου Γιορκ Νικς θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Μίτσελ Ρόμπινσον, ο οποίος συμφώνησε σε νέο τετραετές συμβόλαιο αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την απόκτηση του Τζέιλεν Μπράνσον έναντι 110 εκατομμυρίων δολαρίων, οι Νικς λύνουν και το θέμα του σέντερ, αφού δε θα χρειαστεί τελικά να βγουν στην αγορά για να αναζητήσουν κάτι νέο. Ο Μίτσελ Ρόμπινσον συμφώνησε σε νέο συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και θα έχει λαμβάνειν 60 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Ο Ρόμπινσον θα παραμείνει κάτοικος Νέας Υόρκης και ο βασικός σέντερ της ομάδας, παρά το ενδιαφέρον των Μπουλς κυρίως αλλά και των Πίστονς. Την περσινή σεζόν ο Ρόμπινσον μέτρησε 8.5 πόντους, 8.6 ριμπάουντ και 1.8 μπλοκ σε 26 λεπτά μέσο όρο.

