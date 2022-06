Το περιβάλλον των Λέικερς θέλει να δει τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να πετυχαίνει πράγματα στην ομάδα τη νέα σεζόν

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ θα κάνει χρήση της option και έτσι να παραμείνει στους λιμνάνθρωπους για την αγωνιστική περίοδο 2022-23 με 47.1 εκατ. δολάρια. Την Τρίτη 28Ιούνη ο Russ είχε ανεβάσει video στο twitter, στο οποίο τραγουδούσε προς τους επικριτές του, λέγοντας τους πως δεν θα τον λυγίσουν. Άλλωστε τον τελευταίο καιρό έχει δεχθεί κράξιμο από τον Σκιπ Μπέιλες, ο οποίος τον χαρακτήρισε Westbrick και χειρότερο τριποντέρ στο ΝΒΑ, αλλά και ο πιο υπερτιμημένο παίκτη ever.

Και μπορεί οι ... λιμνάνθρωποι να μην έδειχναν δείχνουνκαι πολύ ζεστοί για τον έμπειρο γκαρντ, αφού πριν λίγες μέρες επιχείρησαν να τον ανταλλάξουν στους Ιντιάνα Πέισερς για τον Μάλκολμ Μπρόγκντον, όμως το σκηνικό άλλαξε.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια το προπονητικό επιτελείο και το front office των λιμνάνθρωπων θέλουν να δουν να δουλεύει το πράγμα με τον Γουέστμπρουκ στο Λος Άντζελες. Θα φανεί μέσα στη σεζόν αν θα τα καταφέρει ο Russ.

Shams Charania:



“Lakers coaching staff and front office want to see it work with Russell Westbrook in Los Angeles”



