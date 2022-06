O Kέβον Λούνεϊ είδε τις ομορφιές της Μυκόνου και φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της ομάδας.

Πριν λίγες μέρες κατέκτησε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με τους Γουόριορς, έχοντας σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της ομάδας, αφού έδωσε σημαντικές λύσεις στον Στιβ Κερ στην... καρδιά της ρακέτας. Ο Κεβόν Λούνεϊ βρέθηκε στην Μύκονο για να χαλαρώσει και να απολαύσει τις διακοπές του στο όμορφο νησί της Ελλάδας και συνέχισε να συνδέεται με το μπάσκετ. Φωτογραφήθηκε με την φανέλα του ΑΟ Μυκόνου, η οποία έχει παρελθόν στις μεταγραφικές... βόμβες με γνωστούς παίκτες που επισκέπτονται το νησί. Μάλιστα θέλησε να κάνει πλάκα στο Γκόλντεν Στέιτ, γράφοντας: «Μην ανησυχείτε για τίποτα. Η λέξη tampering δεν είναι γνωστή στην Ελλάδα».

The 3xNBA champion @Loon_Rebel5

is in “the house”!Really honoured!

——@warriors u have nothing to worry.

“tampering” is not a word known in Greece ….😁

——-

Ευχαριστούμε πολύ,την φιλη και μελος του ΔΣ @wildisthewindre και το @MykonosRiviera φυσικα.👍🏻😘#OlympiacosBC #paobc pic.twitter.com/s2vSsOm8gi