Γουίγκινς: «Όταν ήρθα στους Γουόριορς όλοι μιλούσαν, τώρα τους... έκλεισα το στόμα»

Ο Άντριου Γουίγκινς πέταξε το... καρφάκι του προς τους επικριτές του

Οι Γουόριορς κατέκτησαν τον τίτλο στο ΝΒΑ, με τον Άντριου Γουίγκινς να αποτελεί τον x-factor των τελικών κάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Κομβικός σε επίθεση και άμυνα, όπου ανέλαβε το μαρκάρισμα του Τέιτουμ και τον... κλείδωσε σε αρκετές περιπτώσεις.

Ο περιφερειακός του Γκόλντεν Στέιτ δέχθηκε κριτική και πολλοί τον αμφισβήτησαν όταν κατέφτασε στην ομάδα τη σεζόν 2019-20, καθώς μιλούσαν για έναν παίκτη που ήταν Νο.1 του draft και κάπου έχασε τον δρόμο του στη Μινεσότα, αδυνατόντας να φτάσει στις προσδοκίες που είχαν για εκείνον. Ο Άντριου έκλεισε τα αυτιά του, έπαιξε το πιο ώριμο μπάσκετ της καριέρας του στους πολεμιστές και με δηλώσεις του, απάντησε σε όσους τον αμφισβήτησαν.

«Όταν ήρθα στους Γουόριορς όλοι είχαν κάτι να πουν. Τώρα όλοι σώπασαν. Ωραίο που τους έκλεισα το στόμα», ήταν τα λόγια του στο Complex.

Andrew Wiggins (@22wiggins) has a message for his doubters 🗣



H/T: @Complex pic.twitter.com/2YzPg3lkWq