Πέρκινς για ΛεΜπρόν: «Προσευχήθηκα να πάθει ρήξη χιαστού πριν το Game 7 Σέλτικς-Καβς του 2008» (vid)

O Kέντρικ Πέρκινς έδειξε τον φόβο του για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και πήγε πίσω τον χρόνο στο Game 7 των Σέλτικς με τους Καβς το 2008.

Το 2008 οι Σέλτικς είχαν επικρατήσει των Καβς στο Game 7 των playoffs με 97-92, παίρνοντας μια πρόκριση, η οποία στη συνέχεια τους επέτρεψε να φτάσουν μέχρι τον τίτλο με την τριάδα Πιρς-Γκαρνέτ-Άλεν. Στο συγκεκριμένο ματς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 45 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να σώσει το Κλίβελαντ. Mάλιστα ο Βασιλιάς τελείωσε τη σειρά με 26.7 πόντους, 7.8 ασίστ και 6.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο Κέντρικ Πέρκινς βρισκόταν στους Σέλτικς εκείνη την σεζόν και παραδέχθηκε τον φόβο του για τον ΛεΜπρόν με μια σοκαριστική δήλωση.

«Το 2008 παίζαμε με τους Καβς στα playoffs και ετοιμαζόμασταν για το Game 7. Δεν θα πω ψέματα, φοβόμουν να αντιμετωπίσω τον ΛεΜπρόν στο Game 7. Τότε ήταν η μοναδική φορά που προσευχήθηκα τραυματιστεί ο ΛεΜπρόν στην προπόνηση. Μακάρι να μαθαίναμε πως ο ΛεΜπρόν έπαθε ρήξη χιαστού. Ήμουν τρομοκρατημένος που θα τον αντιμετώπιζα στο Game 7», ανέφερε.

Φυσικά από τη στιγμή που ο Perk έγινε αναλυτής, τις περισσότερες φορές τάσσεται υπέρ του ΛεΜπρόν, υποστηρίζοντας τον σχεδόν σε όλα τα θέματα.

“NBA Players respect Lebron but they never feared him”-NBA Media & Social Media



Actual NBA Players:

pic.twitter.com/5BmxLraMm0