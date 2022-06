Αδέρφια Μόμπλεϊ στο Κλίβελαντ: Το 2021 πήραν Έβαν , το 2022 διάλεξαν Αϊζάια (vid)

Οι Καβς επέλεξαν τον Αϊζάια Μόμπλεϊ στο Νο.49 του dratft, ο οποίος είναι αδερφός του ψηλού τους, Έβαν Μόμπλεϊ.

Πέρυσι οι Καβς έκαναν εξαιρετική επιλογή στο draft, αφού έφεραν στο Κλίβελαντ τον Έβαν Μόμπλεϊ, ο οποίος έφτασε κοντά στο να κατακτήσει το βραβείο του rookie της σεζόν, αλλά το έχασε από τον Σκότι Μπαρνς των Ράπτορς. Πλέον γίνεται οικογενειακή η υπόθεση στους... ιππότες.

Η ομάδα από το Κλίβελαντ επέλεξε τον Αϊζάια Μόμπλεϊ στο φετινό draft στο Νο.49, ο οποίος φυσικά είναι αδερφός του Έβαν και έπαιζε στο USC. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πως ο μικρότετος αδερφός έβαλε το χεράκι για την κίνηση των Καβς. Πέρυσι ο Έβαν πήρε δώρο αμάξι στον αδερφό του για τα γενέθλια του και φέτος θα είναι συμπαίκτες στο ΝΒΑ. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο του Έβαν ο μεγαλύτερος αδερφός του. Ο Έβαν γεννήθηκε το 2001 και ο Αϊζάια το 1999, ωστόσο το βήμα για το ΝΒΑ το έκανε πρώτος ο μικρότερος.

Last year, Evan Mobley gifted his brother Isaiah a car for his birthday.



Now they’re teammates in Cleveland ❤️



(via @evanmobley)pic.twitter.com/p7kO51DTbS