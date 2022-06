To «back to back» των φοβερών Λέικερς και η iconic φωτογραφία του Κόμπι (vid)

Πριν από 21 χρόνια οι Λος Άντζελες Λέικερς «έγραψαν» τον καλύτερο επίλογο στα playoffs του 2001 με 15 νίκες σε 16 ματς, κατακτώντας το «back to back» πρωτάθλημα με MVP τον Σακίλ Ο' Νιλ!

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η σεζόν 2000-2001 ήταν η χρονιά του Άλεν Άιβερσον. Και όχι άδικα.

Όμως «what happens in regular season, stays in regular season». Τα playoffs είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Και αποδείχθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο! Οι Λος Άντζελες Λέικερς άφησαν τους Φιλαντέλφεια Σίξερς με την «γλύκα» της κανονικής περιόδου και τη χαρά τη συμμετοχής στους τελικούς. Ο δε... φοβερός και τρομερός Άλεν Άιβερσον έμεινε να καμαρώνει το βραβείο του MVP της regular season!

Στα playoffs βρήκε εφαρμογή το «when the tough gets going the going gets tough» με τους Σακίλ Ο' Νιλ (κατά πρώτο λόγο) και Κόμπι Μπράιαντ (κατά δεύτερο) να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και να παίρνουν με... τρεις σερί «σκούπες» (3-0 τους Μπλέιζερς, 4-0 τους Κινγκς και 4-0 τους Σπερς) το εισιτήριο για τους τελικούς. Εκεί οι Σίξερς ναι μεν... ανησύχησαν τους πρωταθλητές με break στο Game 1 (101-107) τους οποίους και υποχρέωσαν στην πρώτη τους ήττα στην postseason, αλλά από εκεί και πέρα οι τελικοί ήταν υπόθεση των Λέικερς!

Με τέσσερις σερί νίκες και τελευταία αυτή στις 15 Ιουνίου 2001 μέσα στην Φιλαντέλφεια με 108-96, «σκαρφάλωσαν» για δεύτερη σερί χρονιά στην κορυφή του ΝΒΑ! Ο Σακίλ Ο' Νιλ έκανε... μυθικά πράγματα σε αυτή τη σειρά έχοντας κατά μέσο όρο 33 πόντους, 15.8 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ, 3.4 τάπες και 57% εντός παιδιάς! Ο Κόμπι Μπράιαντ τον είχε ακολουθήσει με άλλους 24.6 πόντους, 7.8 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.4 τάπες.

Μάλιστα πέρασε στην ιστορία και η πιο... iconic φωτογραφία του Κόμπι κρατώντας στην αγκαλιά του το βαρύτιμο τρόπαιο του ΝΒΑ! Ύστερα από εκείνους τους τελικούς, ο Σακίλ γινόταν ο 3ος παίκτης στην ιστορία του NBA με back to back Final MVP, μετά τους Μάικλ Τζόρνταν και Χακίμ Ολάζουον.

To Game 5 που χάρισε τον τίτλο στους Λέικερς

ΣΙΞΕΡΣ - ΛΕΪΚΕΡΣ 96-108

Φιλαντέλφεια 76ers (Λάρι Μπράουν): Άιβερσον 37 (3), Σνόου 13 (12ασ.), Μουτόμπο 13 (11ριμπ.), ΜακΚι 7, Χιλ 18 (13ριμπ.), Γκάιγκερ 2, Μπιούφορντ, Τζόουνς, Όλι 2, Λιντς 2, Μπελ 2, ΜακΚάλοουχ 2.

Λος Άντζελερς Λέικερς (Φιλ Τζάκσον:) Ο' Νιλ 29 (13ριμπ.), Μπράιαντ 26 (2/3τρ,, 12ριμπ., 6ασ.), Φοξ 20 (3), Φίσερ 18 (6/8τρ.), Γκραντ 6, Χόρι 7 (1), Σο 2, Λου, Χάρπερ, Μάντσεν.