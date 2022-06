Το Game 5 των ΝΒΑ Finals και η ομοιότητά του με τον Κλέι Τόμπσον αποδείχτηκαν μοιραία για τον Ντόσον Γκέριλ που αποκλείστηκε δια βίου από τα παιχνίδια των Γουόριορς.

Οι Γουόριορς λύγισαν τους Σέλτικς με 104-94 κι έκαναν το 3-2 στη σειρά των NBA Finals, απέχοντας πια μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Κλέι Τόμπσον ήταν εκ των πρωταγωνιστών του ματς ολοκληρώνοντας με 21 πόντους στο ενεργητικό του.

Φαίνεται, όμως, πως ο... Κλέι ήταν το πρόσωπο του Game 5 προτού καν αυτό ξεκινήσει.

Ο Ντόσον Γκέριλ, που εμφανίζει χαρακτηριστική ομοιότητα με τον σταρ του Γκόλντεν Στέιτ και κατά καιρούς το εκμεταλλεύεται για να κάνει τις ανάλογες πλάκες κερδίζοντας μερικά από τα... φώτα πάνω του, βρέθηκε στο Chase Center. Για την ακρίβεια πάτησε το παρκέ του γηπέδου του Σαν Φρανσίσκο και έκανε σουτ για περίπου 10 λεπτά.

Μπορεί να είχε περάσει από τον έλεγχο των security, ωστόσο κανείς δεν αντιλήφθηκε πως πρόκειται για άλλο πρόσωπο και όχι τον ίδιο τον Τόμπσον. Όταν τελικά κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται, η ασφάλεια τον απομάκρυνε και στη συνέχεια του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Chase Center τόσο για τους αγώνες του NBA, όσο και για τους αντίστοιχους της αναπτυξιακής λίγκας.

Το γεγονός το έκανε ο ίδιο γνωστό μέσα από ανάρτησή του στο twitter στην οποία πέρα από το περιστατικό του Game 5 αναφέρει: «Επίσης, ξόδεψα 10.000 δολάρια σε εισιτήρια, τα οποία δεν μου επιστρέφουν. Γιατί να αποβληθώ επειδή η ασφάλεια του γηπέδου ήταν ανεπαρκής;».

Banned bc I walked pass 5 layers of security guards (who willingly let me through security without asking for ID) & shot around on the court for 10 minutes. I also spent 10K on tickets which they are not refunding. Why should I be banned because their security is incompetent?