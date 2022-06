Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποκάλυψε στην εκπομπή "The Shop" πως θα ήθελε να αγοράσει μια ομάδα που θα συμμετέχει στο NBA, η οποία θα είχε την έδρα της στο Λας Βέγκας.

Ο «Βασιλιάς» ήδη κάνει σκέψεις κι όνειρα σε ο,τι αφορά την επαγγελματική καριέρα του μετά το μπάσκετ. Ο 38χρονος σούπερ σταρ ενδιαφέρεται να αποκτήσει ομάδα που θα συμμετέχει στο ΝΒΑ και πιο συγκεκριμένα επιθυμεί ο σύλλογος του να έχει την έδρα του στο Λας Βέγκας.

«Θέλω να αγοράσω μια ομάδα, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω η ομάδα αυτή να βρίσκεται στο Λας Βέγκας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς στην εκπομπή "The Shop" όπου φιλοξενήθηκε.

Θυμίζουμε πως πρόσφατα ο ΛεΜπρόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία NBAer που γίνεται δισεκατομμυριούχος (ο Μάικλ Τζόρνταν έγινε μετά την απόσυρση του), ενώ μεταξύ άλλων έχει μετοχές σε συλλόγους όπως η ποδοσφαιρική Λίβερπουλ κι οι Μπόστον Ρεντ Σοξ του μπέιζμπολ.

LeBron: “I wanna own a team…I want the team in Vegas.”



(via @uninterrupted)



pic.twitter.com/KX7UU9QPsr