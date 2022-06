Πριν από ακριβώς 38 χρόνια ο Κέβιν Μακ Χέιλ χρησιμοποίησε λαβή... κατς προκειμένου να σταματήσει τον Κερτ Ράμπις σε τελικούς Σέλτικς-Λέικερς.

Συγκεκριμένα ήταν 6 Ιουνίου 1984 και το Game 4 των τελικών του ΝΒΑ! Η εποχή που είχε «ζωντανέψει» ξανά η μεγάλη κόντρα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μπόστον Σέλτικς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» είχαν το προβάδισμα με 2-1 νίκες ύστερα από το «break» στον πρώτο τελικό της σειράς στο «Boston Garden» και «φλέρταραν» με τη νίκη που θα τους χάριζε το... μισό πρωτάθλημα. Όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων οι Μπόστον Σέλτικς ήταν έτοιμοι να... κόψουν τον βήχα από τους Λέικερς και να «απαντήσουν» με δικό τους «break» στο «Forum» του Λος Άντζελες.

Πράγματι: Με... όλη την πεντάδα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, οι Σέλτικς επικράτησαν με 129-125 και έφερναν τη σειρά στα ίσια με 2-2, ενώ αργότερα είχαν κατακτήσει και τον τίτλο με 4-3 νίκες. Σ' εκείνο το ματς ναι μεν ο Λάρι Μπερντ είχε κλέψει την παράταση με 29 πόντους και 21 ριμπάουντ, ναι μεν ο Ρόμπερτ Πάρις είχε νικήσει στη μάχη με τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ έχοντας 25 πόντους και 12 ριμπάουντ, ναι μεν ο Ντένις Τζόνσον έκανε ματσάρα με 22 πόντους και 14 ασίστ, αλλά την παράσταση είχε κλέψει ο Κέβιν Μακ Χέιλ (9π., 8ριμπ.)

Ο λόγος είχε να κάνει με ένα από τα πιο σκληρά φάουλ στην ιστορία των τελικών του ΝΒΑ! Ο Κερτ Ράμπις, γνωστός από τη θητεία του στην ΑΕΚ, προσπάθησε να σκοράρει με layup αλλά ο τότε πάουερ φόργουορντ των Σέλτικς τον είχε «κατεδαφίσει» με μια απίστευτη λαβή του κατς!

Τα πολλά λόγια είναι «φτώχεια». Απλά θυμηθείτε τι είχε συμβεί.

On this day in 38 years ago, Kevin McHale clotheslined Kurt Rambis in the 1984 NBA Finals. pic.twitter.com/MmTDWWUUPe