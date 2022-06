Στο δεύτερο ματς των τελικών του NBA οι Γουόριορς αποφάσισαν να τιμήσουν το όνομά τους και στο 4ο δωδεκάλεπτο. Και το σκορ της τρίτης περιόδου με τους Σέλτικς, έγινε σύνθημα νίκης κι όχι... απορία για μια παντελώς απροσδόκητη ήττα.

Έκαναν το break οι Σέλτικς. Το χάρηκαν. Θα έπρεπε να σκεφτούν όμως πως απλά το ματς... γλίστρησε από τα χέρια των Γουόριορς.

Και επειδή τέτοια πράγματα συμβαίνουν μόνο μια φορά, ο Κάρι, ο Γκριν, ο Πουλ, ο Κλέι και η υπόλοιπη παρέα ήξεραν ότι η απάντηση έπρεπε να είναι ηχηρή. Και με διαφορά. Και με άνεση. Και με στυλ, όπως το μακρινό τρίποντο του Πουλ από το logo και φυσικά ακόμα ένα show που έκανε ο Στεφ, όντας και ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Στο Game1 η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο... κοιμήθηκε στο τέλος και έχασε ένα ματς που ήταν πραγματικά απορίας άξιο το γεγονός πως ξεγλίστρησε το θετικό αποτέλεσμα. Και αυτό ίσως χρειαζόταν για το πείσμα που έπρεπε να κάνει την εμφάνισή του.

Το 38-24 του 3ου δωδεκαλέπτου στο πρώτο ματς με τους Σέλτικς, δεν σήμαινε απολύτως τίποτα και παρά τη διαφορά που είχαν αποκτήσει οι Γουόριορς, είδαν τον Χόρφορντ και τους συμπαίκτες του να κάνουν το 1-0 χάρη στο δικό τους 40-16 στην τελευταία περίοδο!

Τώρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και το κεφάλι στο σκορ, μαζί με την αυτοπεποίθηση και την επιθυμία για απαντήσεις κόντρα στο σύνολο από την Βοστόνη, έκαναν τους Γουόριορς να πάρουν σκορ 35-14 από το 3ο δωδεκάλεπτο και να δείξουν ότι αυτή τη φορά δεν αστειεύονταν.

Και ότι τέτοιες καταστάσεις όπως στο πρώτο ματς δεν συμβαίνουν ξανά και ξανά, ειδικά με απόσταση ελάχιστων ωρών. Και στο κάτω – κάτω δεν θα το επέτρεπε και ο Κάρι... Μάλιστα, το +21 είναι η μεγαλύτερη διαφορά σε οποιοδήποτε δωδεκάλεπτο στην ιστορία των τελικών!

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Στεφ Κάρι σε back-to-back παιχνίδια των Playoffs πετυχαίνει τουλάχιστον 29 πόντους. Το είχε κάνει και το 2017, το έκανε και φέτος στον πρώτο και τον δεύτερο τελικό με τους Σέλτικς. Με την ολική επαναφορά των Γουόριορς τη φετινή σεζόν και τη διεκδίκηση του δαχτυλιδιού, ο απόλυτος σταρ της ομάδας από το Γκόλντεν Στέιτ μπαίνει σε ρόλο οδηγού και αποθεώνεται από τους συμπαίκτες του.

«Παίρνει εκπληκτικές αποφάσεις και ήταν ξανά απίστευτος» ανέφερε ο Ντρέιμοντ Γκριν. Και μπορεί να μην «τράβηξε» στο δεύτερο παιχνίδι ο Τόμσον, όμως, ο Κάρι ήταν περήφανος για όλους τους «συμπολεμιστές του».

Το βλέμμα του προς τον Πουλ μετά το μακρινό buzzer-beater και η μεγάλη του αγκαλιά, τον μετέτρεψε στα μάτια του κόσμου σε έναν... συγκινημένη αρχηγό που προσφέρει έμπνευση στους γύρω του και τους βλέπει να «μεγαλώνουν» στην «αρένα» για να επικρατήσουν έναντι του αντιπάλου.

Και μπορεί να τελείωσε τον δεύτερο τελικό ως πρώτος σκόρερ, όμως, θέλει να δουλέψει πολύ και την άμυνά του. «Είναι θέμα προσπάθειας, αφοσίωσης και ενδιαφέροντος. Όταν προσπαθείς σκληρά για κάτι, τότε συμβαίνουν όμορφα πράγματα» είπε ο Στεφ, που στη μεγάλη διαφορά που πήραν οι Ουόριορς στο 3ο δωδεκάλεπτο, εκείνος πέτυχε 5 τρίποντα.

Η ομάδα του έφτασε να μετράει ένα 11-0 γεμάτο ενθουσιασμό και η σειρά παίρνει φωτιά πλέον, μετακομίζοντας στη Βοστόνη...

Steph Curry drained 5 3-pointers on his way to 29 points to lead the @warriors to the Game 2 victory and tie the series at 1-1! #DubNation@StephenCurry30: 29 PTS, 6 REB, 4 AST, 3 STL, 5 3PM



Game 3: Wed. 9:00pm/et on ABC 🏆 pic.twitter.com/jLo9c0HVtQ