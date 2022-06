Ο Μάικλ Μπίσλεϊ κάνει άλλη μία προσπάθεια να παίξει μπάσκετ. Αυτή τη φορά θα αγωνιστεί στην Κίνα και στους Σανγκάι Σαρκς.

Άλλη μία φορά. Στα 33 του ο Μάικλ Μπίσλεϊ αναζητεί τη λύση στα πολλά προβλήματά του. Σε κάθε ένα απ' αυτά, η απάντηση είναι το «μπάσκετ».

O Μπίσλεϊ, Νο2 στο Draft του 2008, έχει αγωνιστεί σε Μαϊάμι Χιτ, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Φοίνιξ Σανς, Χιούστον Ρόκετς, Μιλγουόκι Μπακς, Νιου Γιορκ Νικς και Λος Άντζελες Λέικερς.

Στο παρελθόν είχε αρκετά προβλήματα με τη χρήση μαριχουάνας, όπου για ένα διάστημα εισήχθη σε κλινική αποτοξίνωσης.

Ο Μπίσλεϊ συμφώνησε με τους Σανγκάι Σαρκς, με τη συμφωνία να έχει επτά ψηφία, δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Δεν είναι άγνωστος στην Κίνα και στους Σαρκς, αφού έχει αγωνιστεί σε αυτούς τη σεζόν 2014-2015, ενώ στο κινέζικο πρωτάθλημα έχει φορέσει τη φανέλα των Γκόλντεν Σταρς και Σάοθερν Τάιγκερς.

Sources: Former NBA No. 2 pick Michael Beasley is returning to professional basketball and will sign a seven-figure deal with the Shanghai Sharks of the Chinese Basketball Association.