ΓεροΓιοβάισα: Ο Στέφανος, ο Τζόρνταν και ο Μάρκος ο... έξυπνος

Έφτασε η ώρα των τελικών του ΝΒΑ, αφού τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Ουόριορς θα παίξουν με τους Σέλτικς στο Chase Center. Όπως καταλαβαίνετε λάτρης της βότκας δεν θα μπορούσε να απέχει. Είμαι εδώ λοιπόν για να σας δώσω μερικά ειδικά παικτών για το Game 1 και να σας οδηγήσω στο ταμείο.

Αρχικά θα ασχοληθώ με τον φίλο μου τον Πουλ. Περίμενα να τον δω στα playoffs για να καταλάβω αν μπορεί να αντέξει την πίεση. Άλλο reguar season, άλλο playoffs. Ο baby Curry τα έχει καταφέρει περίφημα μέχρι τώρα και έτσι θα τον στηρίξω στο Game 1. Εξαιρετικός σουτέρ, δεν φοβάται, δεν διστάζει, παίζει με ορμή και αυτοπεποίθηση.

Το over 15.5 πόντοι του Πουλ στο 1.95 μου αρέσει και θα το επιλέξω. Εμπιστευτείτε με. Πάμε και στον κορυφαίο σουτέρ του πλανήτη ever. Ο Κάρι θα προσεχθεί πολύ από τους Σέλτικς. Μπορεί να ρίξουν παγίδες πάνω του και άρα είναι πολύ καλή ευκαιρία να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του. Εξαιρετικός πασέρ, πανέξυπνος δημιουργός, όταν αφήνει για λίγο το σκοράρισμα και τις τρίποντε βόμβες του. Over 5.5 ασίστ Κάρι λοιπόν στο 1.80.

Πάμε και στους Σέλτικς. Πολύ θα περίμεναν να πάω με Τέιτουμ ή Μπράουν, αλλά εγώ θα εμπιστευτώ το σκυλί του πολέμου, τον κύριο Μάρκους Σμαρτ. Καταθέτει την ψυχή του στο παρκέ, είναι η καρδιά της Βοστώνης και συχνά πυκνά στα playoffs έχει το 20+ πόντους. Αυτή τη φορά θα επιλέξουμε over 14.5 πόντους του Μάρκους στο 1.80.

Τέλος θα μιλήσω για τον φοβερό Κλέι που μετά από δύο σοβαρούς τραυματισμούς επιστρέφει σε τελικούς ΝΒΑ. Ο έτερος splash brother θα ψάξει την δικαίωση μετά από τα δύσκολα χρόνια που πέρασε. Εμπιστεύομαι τον σουτέρ Κλέι και θα στηρίξω το over 3.5 τρίποντα.

