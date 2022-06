Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Στις προπονήσεις του ντύνουν παίκτες του με φανέλες των Μπόστον Σέλτικς, προκειμένου να εφαρμόσουν αμυντικές τακτικές.

Μερικές πράσινες φανέλες, ανάμεσα στους παίκτες των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Με τα ονόματα των... αντιπάλων να είναι ευδιάκριτα: Τέιτουμ, Σμαρτ, Μπράουν.

Οι παίκτες των Μπόστον Σέλτικς δεν έκαναν ακόμη... έφοδο στο Σαν Φρανσίσκο, με τους τελικούς του ΝΒΑ να ξεκινούν τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/6).

Μέχρι τότε, οι Ουόριορς θα μπορούν να συμβιβαστούν με τις τακτικές που πρόκειται να ακολουθήσουν. Ο Χουάν Τοσκάνο Άντερσον φόρεσε τη φανέλα του Τζέισον Τέιτουμ. Ο Κιντάρι Ουέδερσπουν εκείνη του Τζέιλεν Μπράουν. Και ο Κρις Τσιόζα «ντύθηκε» Μάρκους Σμαρτ.

Οι τρεις παίκτες έχουν... ξεπατικώσει τις κινήσεις και τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι «σωσίες» τους και η άμυνα των Ουόριορς μαθαίνει πως να τους αντιμετωπίζει σε κάθε πιθανή περίπτωση.

Δείτε το βίντεο από τη βράβευση του Γκάρι Πέιτον ΙΙ για το Bob Lanier Community Assist Award (για τη βοήθεια που έχει δώσει ως δυσλεκτικός σε παιδιά που αντιμετωπίζουν την ίδια δυσκολία), όπου διακρίνονται οι... Μπόστον Σέλτικς.

Jayden, Pittsburg resident and representative from Decoding Dyslexia, surprised @Garydwayne with the NBA’s season-long Bob Lanier Community Assist Award. pic.twitter.com/ZYbIwZngrc