Έξαλλος Αντεμπάγιο: Έσκισε τη φανέλα του μετά τον αποκλεισμό των Χιτ (vid)

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο δεν συγκράτησε τα νεύρα του μετά τον αποκλεισμό των Χιτ από τους Σέλτικς.

Οι Σέλτικς μετά από μια επική σειρά με 5 break, κατάφεραν να... επιβιώσουν στη ματσάρα με τους Χιτ, πήραν το Game 7 μέσα στο Μαϊάμι και πέρασαν στους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2010, με τον Τέιτουμ να αναδεικνύεται MVP των τελικών Ανατολής.

Μετά το τέλος του Game 7, ο Μπαμ Αντεμπάγιο ήταν έξαλλος και είχε πολλά νεύρα από τον αποκλεισμό της ομάδας του. Ο σέντερ των Χιτ δεν κρατήθηκε και έσκισε τη φανέλα, βρίζοντας και έδειχνε να μην μπορεί να διαιχειριστεί την απογοήτευση του μετά από μια τόσο μεγάλη προσπάθεια της ομάδας του κατά τη διάρκεια της σειράς.

Ο ίδιος γνωρίζει καλά πως ίσως θα έπρεπε να παίξει λίγο καλύτερα στη σειρά για να βοηθήσει και τον Μπάτλερ. Ο Μπαμ είχε παίξει τελικούς του ΝΒΑ το 2020, αλλά τότε οι Λέικερς είχαν πανηγυρίσει στο τέλος.

Δείτε την αντίδραση του

Bam ripped his jersey at the end of Game 7 😱 pic.twitter.com/jpce0AYKpK