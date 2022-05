Αντετοκούνμπο: «Ανυπομονώ να μοιραστώ την ιστορία του ταξιδιού της οικογένειάς μου με τον κόσμο» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο με ανάρτηση του στάθηκε στο Rise, την ταινία για την πορεία και τη ζωή της οικογένειας του.

Την Τρίτη 10/5 κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας Rise, μια παραγωγή που ασχολείται με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ταξιδεύει από τα παιδικά χρόνια όλων των Antetokounbros στα Σεπόλια μέχρι και την σπουδαία του πορεία στο ΝΒΑ με αποκορύφωμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος κόντρα στο Φοίνιξ με ανατροπή.

Ο Greek Freak έκανε τα πάντα με μεγάλες εμφανίσεις στη σειρά με τους Σέλτικς, ωστόσο η Βοστώνη πήρε το Game 7 με εντυπωσιακό Γκραντ Ουίλιαμς και πανηγύρισε την πρόκριση. Ο Έλληνας σταρ με ανάρτηση του στο twitter αναφέρθηκε στο Rise και έδειξε την ανυπομονησία του για την πρεμιέρα. «Ανυπομονώ να μοιραστώ με τον κόσμο την ιστορία του ταξιδιού της οικογένειάς μου». Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 24 Ιουνίου, λίγες μέρες μετά τους τελικού του ΝΒΑ.

I can not wait to share the story of my family’s journey with the world!!! 🙌🏾💪🏾 #FOE pic.twitter.com/B391cafquW