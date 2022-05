Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν... γλίτωσε από τον Σακίλ Ο' Νιλ ο οποίος και τον συμπεριέλαβε στο αγαπημένο του Shaqtin A Fool.

Κατά τη διάρκεια του Game 4 στο Μιλγουόκι, ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με τον Μάρκους Σμαρτ, οι οποίοι... μπερδεύτηκαν μεταξύ τους ωστόσο στο τέλος δεν έδωσε το χέρι του στον παίκτη των Μπόστον Σέλτικς προκειμένου να σηκωθεί. Κάτι που ο «Σακ» ήθελε να... διακωμωδήσει μέσου Shaqtin A Fool.

Την εβδομαδιαία τετράδα των bloopers του, συμπλήρωσαν ο Ντέβιν Μπούκερ, το... μυθικό σπρώξιμο του Ντόριαν Φίνεϊ Σμιθ στον συμπαίκτη του, Ρέτζι Μπούλοκ προκειμένου να μαρκάρει τον Μπούκερ όπως επίσης και το σερί των πέντε άστοχων σουτ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τους Μέμφις Γκρίζλις.

Δείτε και απολαύστε το Shaqtin A Fool

"Legend has it, they're still trying to get up off the floor." 😅



This edition of #Shaqtin didn't disappoint pic.twitter.com/pNjRovwHJ5