Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να αποκαλύψει το πότε είναι η... κατάλληλη στιγμή για τα γνωστά του dad jokes λέγοντας ωστόσο πως πάντα υπάρχει χώρος για αυτά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δημιουργήσει μία κακή παράδοση γύρω από το όνομά του. Μέσα σε όλα τα σπουδαία, κάπου μπορεί να υπάρξουν και τα δικά του ανέκδοτα. Ένα ανέκδοτο που αφήνει τους άλλους... παγοκολόνες. Ακόμη και τον ίδιο του τον αδερφό, Θανάση, που δεν ξέρει αρχικά τί αντίδραση να έχει. Και κάπως έτσι ο Giannis γίνεται φευγάτος!

Παρόλα αυτά εκείνος θέλησε να μιλήσει για τα ανέκδοτά του και το πότε θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να τα ξεστομίσει. Είτε στις συνεντεύξεις Τύπου είτε μέσα στο παρκέ μετά από αγώνα... «Λέω τέτοια αστεία, όποτε πιστεύω ότι είναι κατάλληλα». Ωστόσο λίγο αργότερα διόρθωσε. Γιατί για τον Γιάννη πάντα υπάρχει χώρος για αυτά. Αρκεί να έχει κάποιο στο... τσεπάκι του.

Δείτε το βίντεο με τον Γιάννη να μιλάει για τα dad jokes:

"I say dad jokes whenever I feel it's appropriate." 🤣



