O ΛεΜπρόν Τζέιμς πανηγύρισε μέσω των social την πρόκριση της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League.

Ο «Βασιλιάς» έχει εκφράσει αρκετές φορές την στήριξή του στην Λίβερπουλ. Άλλωστε, βρέθηκε να επενδύει πολλά χρήματα στην ομάδα προκειμένου να συμβάλλει στην προσπάθειά της.

Το βράδυ της Τρίτης (03/05) οι Κόκκινοι έκαναν την ανατροπή απέναντι στη Βιγιαρεάλ που προηγήθηκε με 2-0, έφυγαν με το 2-3 στις αποσκευές τους και πετάνε... για τελικό στο Champions League. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έσπευσε αμέσως να πανηγυρίσει την πρόκριση μέσω των social media γράφοντας «Παρίσι σου ερχόμαστε», ανεβάζοντας μάλιστα και φωτογραφία με ζακέτα της Λίβερπουλ.

Δείτε τις αναρτήσεις του Λεμπρόν:

PARIS HERE WE COME!!!!!!!! @LFC 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾🔴🔴🔴🔴🔴🔴