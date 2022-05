Μερικά δευτερόλεπτα πριν σταθεί απέναντι από την νύφη και ανταλλάξουν τους όρκους τους, ένας φίλος των Σέλτικς έμαθε για την ήττα κόντρα στους Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν των Σέλτικς με 101-89 στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών της Ανατολής κάνοντας το break στη Βοστώνη για το 1-0 και το προβάδισμα στη σειρά.

Ένας φίλος της Βοστώνης δεν είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδας του, αφού την ίδια ώρα ανέβαινε... τα σκαλιά της εκκλησίας! Παρόλα αυτά, τίποτα δεν τον εμπόδισε από το να μάθει το αποτέλεσμα των Κελτών, αφού ένας από τους καλεσμένους φρόντισε να τον ενημερώσει για την ήττα την ώρα που περνούσε δίπλα του με την νύφη.

Ο γαμπρός γύρισε σοκαρισμένος ρωτώντας αν «Έχασαν;», ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα μετά γύρισε χαμογελαστός και συνέχισε να περπατάει με την νύφη.

Δείτε το βίντεο με τον γαμπρό να μαθαίνει για την ήττα των Σέλτικς:

