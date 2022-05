Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν θα ταξιδέψει στο Μαϊάμι για τα πρώτα ματς της ημιτελικής σειράς με τους Χιτ όμως στις τάξεις των Σίξερς αισιοδοξούν ότι θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια.

Οι Σίξερς έχουν μπροστά τους την ημιτελική σειρά της Ανατολής με τους Χιτ ωστόσο ο Τζοέλ Εμπίντ θα χάσει σίγουρα τα Games 1 και 2 με το Μαϊάμι καθώς υπέστη κάταγμα οφθαλμικού κόγχου και ελαφρά διάσειση έπειτα από αγκωνιά που δέχτηκε από τον Πασκάλ Σιάκαμ στο τελευταίο ματς με τους Ράπτορς.

Όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, ο υποψήφιος για τον τίτλο του MVP δεν θα ταξιδέψει στο Μαϊάμι όμως υπάρχει αισιοδοξία πως θα γυρίσει στο Game 3 ή το Game 4 στη Φιλαντέλφια.

Ο Εμπίντ σημείωσε 26.6 πόντους με 52% στα σουτ εντός πεδιάς και μάζεψε 11.3 ριμπάουντ στη σειρά με τους Ράπτορς για τους Σίξερς που στρέφονται στα ματς με το Μαϊάμι με στόχο την επιστροφή στους τελικούς της Ανατολής για πρώτη φορά έπειτα από το 2001.

