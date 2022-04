Ο σπουδαίος ηθοποιός Ντένζελ Ουάσινγκτον θέλησε να πειράξει τον Λάουρι για τις συνήθειες του εντός παρκέ και το flopping.

Ο Κάιλ Λάουρι είναι από τους κορυφαίους στο ΝΒΑ στο να εκμαιεύει τα φάουλ, υπερβάλλοντας πολλές φορές. Ο διάσημος ηθοποιός Ντένζελ Ουάσινγκτον φαίνεται πως τον έχει μελετήσει πολύ καλά και είπε να του κάνει πλάκα πριν το ματς των Χιτ με τους Χοκς στην Ατλάντα.

«Έχεις τον ύπουλο τρόπο να πέφτεις κάτω» είπε στον γκαρντ του Μαϊάμι, με τους δύο να χαμογελούν μετά από αυτή την ατάκα. Λέτε να δούμε στο μέλλον τον Λάουρι και σε κάποια ταινία του Hollywood; Άλλωστε ο Ουάσινγκτον που έχει πάρει Όσκαρ 'Α Ανδρικού Ρόλου το 2002 για την ερμηνεία του στην ταινία «Training Day», ξέρει καλά τις ικανότητες στην υποκριτική.

Δείτε τα όσα είπαν μεταξύ τους

Denzel Washington had to talk to Kyle Lowry about his flopping 😂



(via @majorfilms215) pic.twitter.com/cnTW9OjjYK