Ο Τζέρι Ουέστ, ο άνθρωπος που έχει δώσει τη μορφή του στο logo του NBA, ζητάει από το HBO την ανάκληση όσων έχουν παρουσιάσει για το χαρακτήρα του στη σειρά «Winning time: The rise of the Lakers Dynasty».

Ο Τζέρι Ουέστ αποτελεί έναν από τους θρύλους του ΝΒΑ και των Λος Άντζελες Λέικερς. Η μορφή του, σε μία προσπάθεια να κάνει ντρίπλα, αποτελεί μία από τις εμβληματικές φιγούρες στην ιστορία όλων των σπορ: το logo του NBA.

Εδώ και μερικές εβδομάδες το τηλεοπτικό δίκτυο HBO (υπεύθυνο για σειρές μεγαθήρια, όπως το Game of Thrones και το Chernobyl) κυκλοφόρησε μία σειρά που αφορά την άνοδο της μπασκετικής δυναστείας των Λος Άντζελες Λέικερς (Winning time: The rise of the Lakers Dynasty, ο τίτλος της).

Η σειρά είναι εξαιρετική και κάθε φίλος του μπάσκετ πρέπει να της δώσει μία ευκαιρία. Μόνο που ο Τζέρι Ουέστ, μία από τις πρωταγωνιστικές φιγούρες της, δε συμφωνεί με τον τρόπο που απεικονίζεται.

Και έχει δίκιο. Στη σειρά (η οποία τονίζει πολλές φορές ότι οι χαρακτήρες έχουν δραματοποιηθεί) ο Ουέστ εμφανίζεται ως ένας εμμονικός τύπος, που έχει «διαλυθεί» μετά τις απανωτές ήττες των Λέικερς από τους Μπόστον Σέλτικς, έχει συχνά και βίαια ξεσπάσματα, αλλά όσο προχωρούν τα επεισόδια, εμφανίζεται πιο ήρεμος και περισσότερο λογικός.

Ο Ουέστ απέστειλε επιστολή - μέσω των νομικών εκπροσώπων του - στο HBO, στην οποία ζητάει την ανάκληση όσων έχουν παρουσιαστεί σε διάστημα δύο εβδομάδων από τη στιγμή της παράδοσης του αιτήματός του.

Το δίκτυο δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής, ενώ ο 1ος κύκλος θέλει ακόμη τρία επεισόδια για να ολοκληρωθεί (έχουν προβληθεί επτά).

«Η σειρά απεικονίζει λανθασμένα και με σκληρό τρόπο τον κύριο Τζέρι Ουέστ ως έναν ανεξέλεγκτο, τοξικό και άνθρωπο που τρέφεται από την οργή και δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό άνθρωπο», αναφέρει η επιστολή.