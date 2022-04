Σακίλ: «Ο Ίρβινγκ θα υποφέρει από τους φίλους των Σέλτικς στο Game 2» (vid)

Ο Σακίλ Ο΄Νίλ προειδοποίησε τον Κάιρι Ίρβινγκ για αυτό που θα συναντήσει στο Game 2 των Νετς στη Βοστώνη.

Χάρη στο νικητήριο καλάθι του Τέιτουμ οι Σέλτικς έκαναν το 1-0 στη σειρά με τους Νετς, οι οποίοι είχαν σε τρομερή βραδιά τον Κάιρι Ίρβινγκ που τελείωσε με 39 πόντους, 6/10 τρίποντα και 9 ασίστ.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ των Νετς δεν άφησε αναπάντητες τις διαρκείς αποδοκιμασίες του κοινού των Μπόστον Σέλτικς προς το πρόσωπο του, στο Game 1 του TD Garden κι έδειξε τα μεσαία του δάχτυλα στον κόσμο, ενώ «ξέσπασε» στη συνέντευξη Τύπου.

Την συμπεριφορά του Uncle Drew σχολίασε και ο Σακίλ Ο΄Νίλ, ο οποίος ανέφερε πως ο σταρ των Νετς θα τα βρει σκούρα στο Game 2, αφού οι φίλαθλοι των Σέλτικς αναμένεται να του κάνουν τη ζωή δύσκολη. «Ξέρετε τι θα συμβεί στο Game 2 στον Ίρβινγκ; To κοινό της Βοστώνης θα τον κάνει να περάσει δύσκολο, θα υποφέρει», ανέφερε ο Diesel που ξέρει καλά τους φιλάθλους της πρώην ομάδας του.

"You know what's going to happen in Game 2? They're going to be talking more smack."@SHAQ & Chuck weigh in on Kyrie Irving's postgame comments & exchanges with Celtics fans. pic.twitter.com/llmSvuBK4y