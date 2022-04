Ο Κρις Πολ πέτυχε 30 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ στο 1-0 των Σανς επί των Πέλικανς, γράφοντας παράλληλα ιστορία στα playoffs του NBA.

Οι Σανς έφτασαν σχετικά εύκολα στο 1-0 κόντρα στους Πέλικανς, καθώς επικράτησαν με 110-99 στο Game 1, κάνοντας πρεμιέρα με... το δεξί στα εφετινά playoffs του NBA.

Παράλληλα, ο Κρις Πολ, ο οποίος ήταν ο MVP των «Ήλιων» (30π., 10ασ., 7ριμπ., 3κλ.), έγραψε ιστορία. Κι αυτό διότι ο πολύπειρος πλειμέικερ έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία των playoffs που καταγράφει double double με 30 πόντους και 10 ασίστ!

Ο Πολ διανύει την 17η του σεζόν στην κορυφαία Λίγκα του πλανήτη και κατέγραψε τη συγκεκριμένη επίδοση-ρεκόρ σε post-season σε ηλικία 36 ετών και 346 ημερών.

