Ο Τζορνταν Πουλ πήρε φωτιά στο Game 1 κόντρα στους Νάγκετς, παίζοντας σαν Στεφ Καρι.

Οι Νάγκετς είχαν μεγάλη ευκαιρία για break στο Game 1 με Ουόριορς, αφού ο Στεφ Κάρι δεν ήταν ο γνωστός εξαιρετικός Κάρι στα playoffs και έμεινε στους 16 πόντους.. Όλα αυτά έμειναν στη θεωρία, αφού οι πολεμιστές έδειξαν τα δόντια τους και έφτασαν σε μια εύκολη νικη κόντρα στο Ντένβερ του Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Τζορνταν Πουλ ήταν ο άνθρωπος του ματς, αφού όχι μόνο περπάτησε στα... βαθιά στο ντεμπούτο του στα playoffs, αλλά έφτασε σε ιστορική επίδοση. Ο γκαρντ του Γκόλντεν Στέιτ τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 9/13 σουτ και 5/7 τρίποντα, οντας πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Μάλιστα ξεκίνησε το ματς με 8/8 σουτ, θέτοντας τον τόνο για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Τα πέντε τρίποντα που πέτυχε είναι και τα περισσότερα για παίκτη των Ουόριορς στο ντεμπούτο του, κάτι που του επέτρεψε να γράψει ιστορία.

Ο Πουλ δεν έδειξε κανένα φόβο στο Game 1 και πλέον ο Στιβ Κερ μπορεί να χαμογελά ενόψει της συνέχειας. Σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει και όταν επιστρέψει ο Στεφ Κάρι, ενώ στην περιφέρεια υπάρχουν και οι Κλέι Τόμπσον και Τζόρνταν Πουλ. Δεν θα ξέρεις από που θα σου'ρθει το τρίποντο. Ένας ασταμάτητος... βομβαρδισμός.

Από το 2015 μέχρι το 2018, το Γκόλντεν Στέιτ πήρε τρία πρωταθλήματα και φέτος είναι αποφασισμένο να επιστρέψει στον θρόνο του ΝΒΑ, μπαίνοντας στα playoffs από τη τρίτη θέση της Δύσης. Μπορεί αυτή τη στιγμή οι Σανς, οι Μπακς και οι Χιτ να είναι πιο πάνω στοιχηματικά και φαβορί για τίτλο, ωστόσο η εμπειρία των Ουόριορς στα playoffs και ειδικά των Κάρι, Τόμπσον και Γκριν είναι τεράστια. Αν συνεχίσουν να μπαίνουν στην εξίσωση σημαντικοί παίκτες όπως ο Πουλ ή π.χ ο Ουίγκινς, το Γκόλντεν Στέιτ θα είναι ένας αντίπαλος που κανείς δεν θέλει να βρει στον δρόμο του κατά τη διάρκεια της postseason. Και ο δρόμος μέχρι τους τελικούς Δύσης είναι ανοιχτός, εκεί όπου λογικά λόγω της ποιότητας των ομάδων θα έχουμε κόντρα με τους περσινούς φιναλίστ Σανς.

No fear from Jordan Poole in his playoff debut 😤



30 PTS

9-13 FG

5-7 3PT pic.twitter.com/7o1tPUMLfR