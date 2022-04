Η επιστροφή του Ζάιον Ουίλιαμσον μοιάζει με άλυτο γρίφο. Το πιο... φρέσκο κεφάλαιο αναφέρει διαφωνία ανάμεσα στον παίκτη και στους Πέλικανς.

Όσο η σεζόν των Πέλικανς μένει ζωντανή, με την πρόκρισή τους στα playoffs, τόσο η παραφιλολογία για την επιστροφή του Ζάιον Ουίλιαμσον θα μεγαλώνει.

Ο Ζάιον είναι εκτός αγωνιστικής δράσης από το καλοκαίρι, έχοντας υποβληθεί σε επέμβαση στο πόδι. Η αποθεραπεία του ήταν καταστροφική, με το πρώην Νο1 στο Draft να μην έχει καταφέρει να αγωνιστεί ούτε δευτερόλεπτο, μολονότι οι πρώτες ενδείξεις ανέφεραν ότι θα μπορούσε να το κάνει τον Δεκέμβριο.

Πλέον, και ενώ οι Πέλικανς θα ήθελαν να τον έχουν στην ομάδα τους, ενόψει των αναμετρήσεων με τους Φοίνιξ Σανς, φαίνεται πως υπάρχει διαφωνία για το ενδεχόμενο της επιστροφής του στα playoffs.

Το τρομερό σε αυτή την περίπτωση και σε αντίθεση με εκείνη του Καουάι Λέοναρντ και των Λος Άντζελες Κλίπερς, είναι πως το απαγορευτικό το έχει σηκώσει η ομάδα!

Με τον Ζάιον να επιθυμεί να αγωνιστεί και τους Πέλικανς να εκφράζουν τους φόβους τους πως το κόκκαλο στο πόδι του δεν έχει επουλωθεί πλήρως.

Pelicans and Zion have a “difference of opinion” on if he’s healthy enough to play following his foot injury, per @_Andrew_Lopez pic.twitter.com/6xycTFP5rV