Ανησυχητικά είναι τα μηνύματα του τραυματισμού του Λούκα Ντόντσιτς με την συμμετοχή του να είναι εξαιρετικά αμφίβολη και στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους Τζαζ.

Λίγες ώρες πριν το πρώτο ματς των Ντάλας Μάβερικς με τους Γιούτα Τζαζ (16/04, 20:00) για τα playoffs και η συμμετοχή του Σλοβένου σούπερ σταρ είναι το θέμα συζήτησης. Ο Ντόντσιτς αποχώρησε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Σπερς, ενώ η ομάδα μετά από εξετάσεις επιβεβαίωσε ότι υπέστη τράβηγμα στη γάμπα του αριστερού ποδιού ξεκινώντας άμεσα τις θεραπείες.

Παρά τις προσπάθειες του Ντάλας, ο Ντόντσιτς θα μείνει σίγουρα εκτός από το πρώτο παιχνίδι, ενώ υπάρχουν φόβοι για την απουσία του ακόμη και στο δεύτερο (19/04, 3:30). Όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι η κατάστασή του θα επανεκτιμάται μέρα με τη μέρα με την ελπίδα να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στη σειρά.

Dallas Mavericks All-Star Luka Doncic (calf strain) will be out for Game 1 vs. Utah on Saturday and significant concern remains for his availability Monday in Game 2, sources tell ESPN. Mavs will play long game w/ injury and take it day-by-day after playing without him Saturday.