Η συγκλονιστική εμφάνιση του Τζοέλ Εμπίντ στο ματς των Σίξερς με τους Πέισερς όπου σημείωσε 41 πόντους έχρισε ουσιαστικά τον ηγέτη της Φιλαντέλφια ως πρώτο σκόρερ στη regular season. Πλέον ο Γιάνννης Αντετοκούνμπο στηρίζεται σε δυο σενάρια, όχι ιδιαιτέρως ρεαλιστικά.

Οι Σίξερς θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την τρίτη θέση της Ανατολής και με τη νίκη επί των Πέισερς με 133-120 χρειάζονται πλέον νίκη επί των Πίστονς (11/4, 2π.μ.) και παράλληλα ήττα των Σέλτικς στο Μέμφις από τους ανεβασμένους Γκρίζλις (11/4, 2π.μ.).

Όσον αφορά τον Τζοέλ Εμπίντ που παλεύει παράλληλα για το βραβείο του MVP, ο Καμερουνέζος σέντερ ήταν εκπληκτικός, σημειώνοντας 41 πόντους με 14/17 σουτ και 4 ασίστ.

Έτσι κατέκτησε ουσιαστικά τον τίτλου του πρώτου σκόρερ στη regular season μετρώντας 30.4 πόντους καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (29.9π.) έχει μεν δυο σενάρια για να το πετύχει, όμως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Εμπίντ είναι το μεγάλο φαβορί για να τα καταφέρει.

Joel Embiid pretty much has the scoring title in the bag.



Even if he plays the last game of the season tomorrow and scores 0 points, Giannis would have to score 47 to pass him.



If Embiid sits out tomorrow, Giannis needs 78 points. pic.twitter.com/QGk1kk7oXZ