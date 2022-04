O Γιάννης Αντετοκούνμπο... got the job done απέναντι στους Μπουλς ακόμη και αν αγωνίστηκε μόλις 24 λεπτά. Πήρε λίγες προσπάθειες και παρόλα αυτά σκόραρε 18 πόντους στη νίκη των Μπακς.

Τι και αν παρέμεινε στο παρκέ μόλις 24 λεπτά, ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα, ο Giannis ήταν και πάλι πολύτιμος για την νίκη των Μπακς κόντρα στους Μπουλς στο Σικάγο με 127-106 με τα «ελάφια» να κάνουν την... σκούπα με 4/4 θετικά αποτελέσματα με τον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν «οικονομικός και είχε 7 από τις 13 προσπάθειες για δίποντο στον στόχο, 1/2 τρίποντα και 3/5 βολές. Ο απολογισμός φτάνει τους 18 πόντους, τους ο οποίους συνδύασε με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ!

Κάπως έτσι αποδεικνύει πως... εύλογα παίρνει τον τίτλο του MVP δια στόματος Μάικλ Τζόρνταν, όπως αποκάλυψε ο Στίβεν Σμιθ στο ESPN.

Δείτε την εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στο Σικάγο: