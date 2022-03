Η Μπαρτσελόνα δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο με την συμμετοχή του στο ματς με τον Ολυμπιακό (01/04) να γίνεται αμφίβολη.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «φιλοξενεί» την Φενέρμπαχτσε για την 32η αγωνιστική της Euroleague και δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Όπως ενημέρωσαν οι «μπλαουγκράνα», 22χρονος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο του, κάτι που σημαίνει πως δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στους Τούρκους. Το διάστημα της αποθεραπείας του, ωστόσο, παραμένει άγνωστο με την παρουσία του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη εβδομάδα (01/04) να κρίνεται αμφίβολη.

🏀Rokas Jokubaitis out with right shoulder sprain



👉 He misses the Fenerbahçe game through injury pic.twitter.com/Ntawnz56jn