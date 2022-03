Το κοντέρ γράφει πλέον 36.947 πόντους για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που γιγαντώνει τον μύθο του και πλέον απέχει 1.440 πόντους από τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ ever.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στην Ουάσινγκτον, ο Τσαρλς Όκλεϊ δήλωνε ευθαρσώς πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θέλει δαχτυλίδι και πρέπει να γίνει trade στους Σανς αν θέλει να έχει ελπίδες. Η regular season μπαίνει στην τελική ευθεία, οι Καλιφορνέζοι μετρούν πλέον 10 ήττες στα τελευταία 13 ματς εντούτοις ο King συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποτελώντας πλέον τον δεύτερο σκόρερ όλων των εποχών στη λίγκα.

Συγκεκριμένα, ο ΛεΜπρόν μέτρησε 38 πόντους με 2/3 βολές, 12/19 δίποντα, 4/10 τρίποντα στην ήττα από τους Ουίζαρντς με 127-119 κι έφτασε τους 36.947 πόντους, προσπερνώντας τον Καρλ Μαλόουν και κυνηγώντας μόνο το ρεκόρ του Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ που «τρέχει» από το 1989, όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σημειώνοντας 38.387 πόντους με τους Μπακς και τους Λέικερς.

Ο Καρμέλο Άντονι είναι ο δεύτερος εν ενεργεία NBAer στο Top-10, φιγουράροντας στο νούμερο 9 με 28.205 πόντους ενώ ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στην πέμπτη θέση της λίστας με 32.292 πόντους.

1. Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ - 38.387

2. ΛεΜπρόν Τζέιμς - 36.947

3. Καρλ Μαλόουν - 36.928

4. Κόμπι Μπράιαντ - 33.643

5. Μάικλ Τζόρνταν - 32.292

6. Ντιρκ Νοβίτσκι - 31.560

7. Ουίλτ Τσάμπερλεϊν - 31.419

8. Σακίλ 0' Νιλ - 28.596

9. Καρμέλο Άντονι - 28.205

10. Μόουζες Μαλόουν - 27.409

