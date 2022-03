Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία, προσπερνώντας τον Καρλ Μαλόουν στο νούμερο 2 της NBA all-time λίστας των κορυφαίων σκόρερ και πλέον έχει μπροστά του μόνο τον θρύλο Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ.

Στα 5:20 για το τέλος της δεύτερης περιόδου στην Ουάσινγκτον, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελείωσε τη φάση με λέι-απ για το 44-51 και σκαρφάλωσε στο νούμερο 2 της λίστας των πρώτων σκόρερ στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, αφήνοντας πίσω του τον Καρλ Μαλόουν!

Πριν από το τζάμπολ, ο ΛεΜπρόν χρειαζόταν 20 πόντους για να προσπεράσει τον «Ταχυδρόμο», ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σημειώνοντας 36.928 πόντους σε 19 χρόνια καριέρας με τους Γιούτα Τζαζ (1985-03) και τους Λέικερς (2003-04).

Εν τέλει, ο Τζέιμς πέτυχε 38 πόντους στην ήττα των Καλιφορνέζων από τους Ουίζαρντς με 127-119, φτάνοντας συνολικά τους 36.947 πόντους και πλέον απέχει 1.440 πόντους από τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ (38.387).

Φέτος ο 37χρονος Τζέιμς σημειώνει 29.7 πόντους μ.ό., αποτελώντας τον τρίτο σκόρερ στη λίγκα πίσω από τον Τζοέλ Εμπίντ (30π.) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (29.8π.), ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην ήττα των Μπακς από τους Τίμπεργουλβς.

LeBron James is now 2nd All-Time in Scoring.



