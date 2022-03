Ουέστμπρουκ σε δημοσιογράφο: «Έχω 23.000 πόντους, πως σου φαίνεται αυτό;» (vid)

O Ράσελ Ουέστμπρουκ είχε κέφια μετά τη νίκη των Λέικερς.

Οι Λέικερς πήραν ανάσα στην παράταση κόντρα στους Ράπτορς, σε ένα ματς που ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είχε triple double, ενώ έβαλε το τρίποντο για να στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για το θέμα της αυτοπεποίθησης του και η απάντηση του ήταν όλα τα λεφτά.

«Έχω 23.000 πόντους, πως σου φαίνεται αυτό», απάντησε και έσκασαν στα γέλια οι άνθρωποι που ήταν στην αίθουσα.

Ο Russ φέτος δυσκολεύεται και δέχεται κριτική για τις εμφανίσεις του, τα λάθη του και την αστοχία του, με τους αντιπάλους να του κάνουν συνεχώς trash talking.

"I got 23,000 points. How about that?"



Russ with an all time response 😂



(via @SpectrumSN) pic.twitter.com/Sgmdu5NXFl