Ο Γκριν δεν σταμάτησε να γελάει με τον Ουίλ Φέρελ, ο Κάρι τον... αποθέωσε για το σουτ (vid)

Η «ατραξιόν» του αγώνα Ουόριορς-Κλίπερς ήταν η ξαφνική επίσκεψη του Ουίλ Φέρελ ως «Jackie Moon» προκαλώντας την έκπληξη αλλά και το άφθονο γέλιο στους παίκτες του Γκόλντεν Στέιτ.

Όπως είναι γνωστό ο διάσημος ηθοποιός θυμήθηκε τον ρόλο που είχε υποδυθεί στην κινηματογραφική ταινία «Semi Pro» του 2008 καθώς ήθελε να κάνει έκπληξη στον Κλέι Τόμπσον, ο οποίος είχε επιλέξει την αντίστοιχη... ενδυμασία στο Halloween του 2018.

Μόνο και μόνο η παρουσία του Ουίλ Φέρελ στο παρκέ κάνοντας ζέσταμα με τους παίκτες των Ουόριορς ήταν... σουρεάλ. Φανταστείτε τον -πάντα χωρατατζή- Ντρέιμοντ Γκριν να αντικρίζει αυτό το θέαμα. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να το απαθανατίσει με το κινητό του και να μην σταματάει να γελάει!

Μάλιστα ο Στεφ Κάρι αποθέωσε τον Φέρελ για το σουτ λέγοντας με ένα πλατύ χαμόγελο στον Γκριν «το έχει!»

Draymond couldn't stop laughing when Jackie Moon was on the floor 💀



[via @Money23Green /IG] pic.twitter.com/mhpDktaglM