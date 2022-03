Ο Νικ Στάουσκας βρήκε το δρόμο της επιστροφής στο ΝΒΑ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τους Μπόστον Σέλτικς.

Έπρεπε να πετύχει 100 πόντους σε δύο back 2 back αγώνες της G-League. Και ο Νικ Στάουσκας πήρε αυτό που ήθελε: την επιστροφή στο ΝΒΑ!

Ο Καναδός γκαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι θεώρησαν πως είναι ικανός να τους βοηθήσει, πόσο μάλλον με τους Τζέιλεν Μπράουν και Άαρον Νέσμιθ να είναι εκτός μάχης.

Ο Στάουσκας έχει αγωνιστεί σε Σακραμέντο Κινγκς, Φιλαντέλφια 76ερς, Μπρούκλιν Νετς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Μαϊάμι Χιτ.

O άλλοτε γκαρντ της Μπασκόνια σημείωσε 57 πόντους, με 11 τρίποντα φορώντας τη φανέλα των Γκραντ Ράπιντς Γκολντ. Στο αμέσως επόμενο ματς, που ήταν και back 2 back ο Στάουσκας παρέδωσε και πάλι: 43 πόντους, με 9/13 τρίποντα, 7/8 δίποντα, 2/2 βολές σε 40 λεπτά, στην επικράτηση απέναντι στους Λέικλαντ Μάτζικ με 124-119.

Nik Stauskas is signing a two-year deal with the Boston Celtics, his agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. Stauskas had an historic week, scoring 100 points on 57 and 43 point performances in back-to-back games for Grand Rapids.