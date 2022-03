Οι Λέικερς διώχνουν τον Σέκου Ντουμπούγια για να πάρουν τον Γουένιεν Γκάμπριελ.

Το... ψάχνουν πολύ οι Λέικερς για να σώσουν τη χρονιά και να μπουν στο play-in τουρνουά και έτσι δεν σταματούν οι προσθαφαιρέσεις. Πριν λίγες ώρες έδιωξαν τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν(τον θέλουν οι Σίξερς) για να αποκτήσουν τον έμπειρο point guard Ντι Τζέι Όγκουστιν.

Την Τρίτη αποφάσισαν για άλλη μια κίνηση, αφού αποχαιρετούν τον Σέκου Ντουμπούγια για να προσθέσουν στο δυναμικό τους, τον Γουένιεν Γκάμπριελ με two way συμβόλαιο. Ο Γκάμπριελ έπαιξε ένα ματς φέτος στους Νετς με 1 ριμπάουντ, ενώ έμεινε άποντους. Αγωνίστηκε και σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Κλίπερς, έχοντας 2.3 πόντους και 2.3 ριμπάουντ.

Όλα αυτά και ενώ δημοσιεύματα αρχίζουν να μιλούν για αποχώηρηση των ΛεΜπρόν και Ντέιβις στο μέλλον, μετά την κακή σεζόν που κάνουν οι λιμνάνθρωποι, οι οποίοι δεν σταματούν τις ήττες το τελευταίο διάστημα.

